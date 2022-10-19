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Власти Херсонской области опубликовали инструкцию по действиям жителей при эвакуации

Максим Крюков
13:28 19.10.2022
Кроме того, были опубликованы правила поведения на сборном пункте по перемещению гражданского населения.
Власти Херсонской области опубликовали инструкцию по действиям жителей при эвакуации
© Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Власти Херсонской области опубликовали инструкцию о порядке действий местного населения при эвакуации на левый берег Днепра. Так, людям необходимо взять с собой документы, деньги, мобильный телефон, средства личной гигиены, теплую одежду, а также запасы продовольствия и воды на два-три дня и аптечку. При этом общий вес взятых с собой вещей не должен превышать 50 килограммов.

Также жителей призвали выключить все электроприборы, а также перекрыть водо- и газоснабжение, покидая дома и квартиры.

«Оперативной штаб при администрации Херсонской области напоминает, что для всех желающих уехать из города и области действует официальный номер телефона горячей линии: +7 800 301 99 99. Вся достоверная информация по актуальным вопросам организованного перемещения на левый берег и на территорию других субъектов Российской Федерации можно получить только по данному номеру телефона», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации региона.

Кроме того, были опубликованы правила поведения на сборном пункте по перемещению гражданского населения.

Ранее были опубликованы кадры эвакуации жителей Херсонской области. Это связано с возможностью боевых действий на территории и рисками для мирного населения оказаться под обстрелами.

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