«Был безумно добрым и щедрым и любил людей»: Буйнов о том, каким был Моисеев

По словам певца, только у Моисеева из всех его знакомых творческих людей была настоящая, искренняя душевная доброта.

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Российский певец Александр Буйнов пришел на церемонию прощания с заслуженным артистом Борисом Моисеевым. Он рассказал журналистам, каким запомнил знаменитого певца.

«Он был очень добрым человеком. Безумно добрым и щедрым, и любил людей», - прежде всего сказал Буйнов.

Он выразил сожаление, что ценить кого-то люди часто начинают только после смерти. По словам певца, в последние годы, когда Моисеев редко появлялся на публике, а потом началась пандемия, многие сосредоточились на своей жизни и не вспоминали о нем. Однако теперь, скорее всего, вспомнят.

Буйнов заявил, что сейчас стоит рассказать в СМИ о том, каким был Борис Моисеев при жизни. А он был по-настоящему искренним: какой на сцене, такой и в жизни.

«Я на своем веку повстречал многих. Зачастую бывало так, что человек очень талантливый, пишущий, рисующий... в жизни оказывался совершенно другим неожиданно. Как говорится, не хотите испортить мнение о художнике, не знакомьтесь с ним лично. Мне так приходилось. Борис полностью опровергал это», - рассказал певец.

Ранее о Моисееве рассказал Народный артист России, певец Филипп Киркоров. Он вспомнил, как познакомился с Борисом Моисеевым в день своего телевизионного дебюта.