«Мой телевизионный дебют»: Киркоров рассказал, как Моисеев помог ему сделать первый шаг в карьере
Народный артист России, певец Филипп Киркоров рассказал, что заслуженный артист Борис Моисеев срежиссировал композицию «Кармен», которая ознаменовала для Киркорова дебютное выступление на телевидении.
«Это был мой дебют на сцене у «Вернисажа» и Резника, там мы познакомились с Борей, у нас гримерки были соседние, ну и вот так мысль пришла, я говорю ему: «Вот, песенка у меня такая, латина есть». Первая латина, кстати, в стране была. И Боря завелся, они придумали номер «Кармен». Это было очень красиво, авангардно и Боря был причастен к моему профессиональному телевизионному дебюту», - рассказал артист на церемонии прощания с Моисеевым на Троекуровском кладбище в Москве.
Кроме того, эстрадный певец Николай Басков отметил, что не дружил близко с Борисом Моисеевым, однако помнит его как талантливого и неординарного человека.
Напомним, 27 сентября заслуженный артист России Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет. Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал «Звезде», как он познакомился с Моисеевым и каким человеком он был при жизни.