США заявили, что решение о членстве Украины в НАТО должны принять все страны альянса

© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress

В Соединенных Штатах заявили, что привержены политике «открытых дверей» в Организации Североатлантического договора. Но при этом решение о приеме в нее новых членов принимается единогласно - всеми входящими в нее странами.

С таким заявлением выступил глава Минобороны США Ллойд Остин. Таким образом он прокомментировал накануне поданную киевскими властями заявку о членстве. В штате Гавайи он выступил на совместной пресс-конференции с коллегой из Австралии Ричардом Марлзом.

«Мы привержены поддержке политики "открытых дверей" НАТО. Но то, как прием новых членов в альянс происходит, действительно является вопросом, который решается 30 странами альянса, которые проводят голосование. А также страной, которая стремится присоединиться к блоку», - приводит его слова ТАСС.

Также недавно американцы заявляли о противоречиях в НАТО по поводу Украины. Издание The Hill отметило, что за последние 20 лет интересы членов альянса стали расходиться, как и позиция касательно военных действий и мира.

Было высказано мнение, что по мере роста экономических проблем, охватывающих страны Альянса, порождающих политическую нестабильность, трещины в единстве альянса в отношении Украины продолжат увеличиваться.

