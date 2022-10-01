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В США заявили о противоречиях в НАТО по поводу Украины

Анастасия Бобылева
11:17 01.10.2022
Экономические проблемы становятся причиной политических противоречий среди стран альянса, как отмечают американские СМИ.
В США заявили о противоречиях в НАТО по поводу Украины
© Фото: Stefano Costantino, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Разрывы в единстве стран НАТО в отношении Украины могут увеличиться, как сообщает американское издание The Hill. В последние 20 лет, отмечается в материале, интересы членов альянса стали расходиться, как и позиция касательно военных действий и мира.

«По мере того как экономические проблемы охватывают страны Альянса, порождая сопутствующую политическую нестабильность, трещины в единстве альянса в отношении Украины продолжат увеличиваться», - пишет автор статьи Уильям Молони.

Он напомнил, что Турция блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО до исполнения ими обязательств по борьбе с террористической группировкой Рабочая партия Курдистана*, хотя другие члены организации готовы принять эти страны в альянс. Это прямое доказательство раскола в НАТО, по мнению автора статьи.

Также Молони подчеркнул, что вывоз украинского зерна в Европу по сниженным ценам вызвал негативную реакцию европейских фермеров.

Уход Соединенных Штатов из Афганистана, по словам Молони, является показателем ненадежности США как союзника. Вашингтон не предупредил своих партнеров об этом решении и ни с кем не проконсультировался.

Ранее другая американская газета Newsweek опубликовала материал, в котором говорится об угрозе ядерной войны в случае принятия Украины в НАТО. Автор статьи назвал соответствующую просьбу Зеленского «худшей идеей в истории».

*Рабочая партия Курдистана (РПК); ИГ (ИГИЛ) - террористические организации, запрещены в РФ 

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