На направлении также были уничтожены 43 украинских танка и 89 единиц другой военной техники.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Вооруженные Силы России за сутки активных боевых действий уничтожили на Николаево-Криворожском направлении более 400 солдат ВСУ. Киевский режим предпринял попытку наступления одновременно на Николаевском, Андреевском и Криворожском тактических направлениях.

По сведениям Минобороны РФ, наиболее активными стали наступательные действия в направлении населенного пункта Давыдов Брод. В то же время, двумя усиленными батальонными тактическими группами ВСУ велось наступление на позиции российских войск в районах Брускинского и Костромки.

В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. В общей сложности, был уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих.

Всего за сутки активных боевых действий на Николаево-Криворожском направлении подразделениями российских войск уничтожено 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов