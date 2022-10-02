Армия Армия Армия

ВС РФ за сутки уничтожили на Николаево-Криворожском направлении более 400 солдат ВСУ

13:52 02.10.2022
На направлении также были уничтожены 43 украинских танка и 89 единиц другой военной техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Вооруженные Силы России за сутки активных боевых действий уничтожили на Николаево-Криворожском направлении более 400 солдат ВСУ. Киевский режим предпринял попытку наступления одновременно на Николаевском, Андреевском и Криворожском тактических направлениях.

По сведениям Минобороны РФ, наиболее активными стали наступательные действия в направлении населенного пункта Давыдов Брод. В то же время, двумя усиленными батальонными тактическими группами ВСУ велось наступление на позиции российских войск в районах Брускинского и Костромки.

В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. В общей сложности, был уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих.

Всего за сутки активных боевых действий на Николаево-Криворожском направлении подразделениями российских войск уничтожено 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:33 В стране и мире
Путин назначит врио глав четырех принятых в состав РФ регионов в течение 10 дней со дня принятия
13:58 Армия
Видео
ВКС России уничтожили свыше 35 сотрудников СБУ в Днепропетровске
13:04 В стране и мире
Конституционный суд одобрил документы о принятии ЛДНР, Херсона и Запорожья в состав РФ
12:40 В стране и мире
Видео
«Неотделимая фигура от нашей страны»: Басков о Моисееве на прощании в Москве
10:06 Армия
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Популярное
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Видео
Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья подписали договоры о вступлении территорий в состав РФ
Видео
МО РФ: в районе Николаева поражен взвод РСЗО HIMARS
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.