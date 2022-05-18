От бомбардировщика до БПЛА: военнослужащие ВС РФ показали работу комплекса «Тор М2У» на Украине

Мобильный и автономный комплекс «Тор М2У» «видит» все, что происходит в небе в радиусе 32 км, в диапазоне высот от 10 до 10 тысяч метров.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Радиолокационная станция запущена. На мониторах операторов высвечивается воздушное судно. Система распознавания «свой-чужой» срабатывает через секунду. Зенитчики понимают - в небе над Харьковской областью работают наши ударные вертолеты.

У расчета последней модификации комплекса - новейшего «Тор М2У» в руках полный арсенал слежения и сопровождения за авиацией и БПЛА противника. Еще здесь камера с длиннофокусным объективом. За целью можно следить не только на мониторе - ее можно увидеть в воздухе на расстоянии нескольких километров. В камеру встроен тепловизор.

Позиции приходится менять по несколько раз за смену, говорят зенитчики. Ключевой вопрос безопасности техники и расчета. Разведка ВСУ ведет настоящую охоту за комплексами. Но, возможность совмещать походный и боевой режимы работы установки сводит опасность к минимуму. Более того - «Тор М2У» в состоянии защитить не только себя.

«Мы можем прикрывать подразделения на марше, можем вести работу в походе, то есть в этом марше. Например, колонна идет, мы также выдвигаемся вместе с ней, и ведем боевую работу по ходу движения», - объяснил начальник расчета ЗРК «Тор М2У» Тимур.

Тор - комплекс не только мобильный, но еще и автономный. В одной установке совмещены и пусковая с арсеналом ракет, и системы слежения и наведения. Видит ЗРК все, что в небе в радиусе 32 км. В диапазоне высот от 10 до 10 тысяч метров, от скоростного бомбардировщика до бытового дрона. «Эмвторой» оборудован кондиционером. Это не прихоть избалованных комфортом горожан, смеются зенитчики. Оборудование во время работы нагревается, температура, особенно в летние месяцы в машине может подняться выше 40 градусов.

Начальник расчета комплекса Тимур рассказал, что вместе со своей командой - оператором и механиком-водителем служит не первый год. Первый боевой опыт получили в Сирийской арабской республике. Машину свою прозвали - «Матильда-младшая». Младшая - потому что последней модификации. Предыдущую установку, на которой работали, тоже называли «Матильдой». Но, сейчас она уже старшая в семействе.

«В детстве, когда еще был маленький, смотрел мультик про пиратов. У капитана был корабль и он называл его "Матильда". Потому что, в какие передряги корабль не попадал, он постоянно выходил оттуда сухим. В связи с этим прозвали - "Матильда"», - отметил Тимур.

Бойцы уверены - их «Матильда» не подкачает. Вражеским беспилотникам не подобраться к позициям российских танкистов и мотострелков, к колоннам с гуманитарной помощью, которые идут в голодающие города на передовой.