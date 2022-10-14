Четкие вводные и элемент импровизации: как Ми-35 поддерживают бойцов на переднем крае

Часто за одну смену, неважно днем или ночью, экипажи Ми-35 совершают до пяти боевых вылетов для помощи бойцам на передовой.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Смена только началась, но уже нужно поднимать машины в воздух. Экипажи транспортно-боевых Ми-35 запускают двигатели. Цель от разведки на этот раз одна, но срочная - движущаяся. Из одного населенного пункта в другой по проселочной дороге движется колонна украинской техники. Летчикам нужно успеть отработать до того, как танки ВСУ закончат перегруппировку, то есть дойдут до деревни и начнут распихивать свою «броню» по деревенским дворам и сараям.

Залп НАРами (неуправляемыми авиационными ракетами) с обоих бортов, вираж с креном влево и резкое снижение - отработанный не десятки, а уже сотни раз маневр. Экипажам нужно как можно быстрее увести свои тридцать пятые из зоны поражения украинских ПВО. А дальше вылет становится чистой импровизацией. На предельно малой высоте, огибая рельеф, они покидают опасную зону по новому маршруту

Результативный огонь транспортно-боевых Ми-35 вынуждает украинские зенитно-ракетные комплексы отвечать. А ответить в данном случае значит впустую расходовать боезапас и, главное - выдать нашей разведке свое местоположение. В район обнаруженных позиций ПВО противника выдвигаются ударные Ка-52 с полным боекомплектом неуправляемых ракет. Экипажи тридцать пятых, тем временем, без потерь возвращаются на базу для дозаправки и получения новых координат целей.

Даниил - летчик-универсал. Кроме Ми-35 он может работать на Ми-28 «Ночном охотнике» и легендарном «Крокодиле» - Ми-24. Говорит, сравнивать эти типы вертолетов не любит: слишком они разные. Однако перечислить сильные стороны Ми-35 не отказывается.

«У него полностью изменена несущая система, авионика, вооружение. Также он оснащен бортовым комплексом обороны и адаптирован для полета с очками ночного видения», - обозначил заместитель командира эскадрильи транспортно-боевых вертолетов Ми-35 Даниил.

Тридцать пятые пилот начал осваивать еще в Сирии. За плечами три командировки в арабскую республику. За боевую работу там летчик награжден Орденом Мужества. Наработанный опыт реализует здесь - в зоне проведения СВО.

Разговор с военнослужащим приходится резко прервать: «Аллигаторы» зачистили район. Уцелевшие подразделения украинских ПВО спешно меняют позиции и, как докладывает разведка, отходят в тыл. Экипажи Ми-35 начинают подготовку к очередному боевому заданию.

Пара Ми-35 запускает двигатели. Это уже третий вылет экипажей за один день. Работа предельно плотная. Противник постоянно наседает, и ребята на переднем крае регулярно запрашивают поддержку с воздуха.

Часто за одну смену, неважно днем или ночью, экипажи Ми-35 совершают до пяти боевых вылетов. Это предельная нагрузка для машины, но не для летчиков армейской авиации. По их собственным словам, работать они готовы столько, сколько нужно.