Пентагон заключил контракт стоимостью в миллиард долларов на разработку гиперзвукового оружия

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Пентагон начал разработку гиперзвукового оружия, с которым не справятся современные средства противовоздушной обороны. Об этом рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

Американское оборонное ведомство недавно заключило контракт стоимостью около миллиарда долларов с военно-промышленным концерном Raytheon на разработку и испытание гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования HACM. Планируется, что по дальности она превзойдет российские и китайские системы противовоздушной обороны.

«Новое оружие позволит нашим командирам значительно более гибко планировать боевые операции. Оснащенные им машины смогут уничтожать наиболее ценные подвижные цели в ближнем тылу противника, в то время как специализированные бомбардировщики будут решать стратегические задачи», - цитирует Коц начальника штаба ВВС США Чарльза Брауна.

Ракета должна быть способна разгоняться до шести тысяч километров в час в верхних слоях атмосферы.

Для вооруженных сил США есть и другие разработки. Например, ракетный комплекс большой дальности LRHW (Long Range Hypersonic Weapon) для сухопутных войск. В следующем году хотят развернуть первую батарею в строевых частях. Одна из военно-промышленных корпораций хочет разработать также вариант для запуска с кораблей, он может поступить на вооружение уже в 2025 году.

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