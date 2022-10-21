«Это военное преступление»: Рогов прокомментировал обстрел переправы в Херсоне

По словам собеседника «Звезды», на переправе находилось много людей, ожидающих своей очереди на выезд с опасных территорий.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На гражданской переправе возле Антоновского моста в Херсоне, по которой ракетами из РСЗО HIMARS ударили Вооруженные силы Украины, было очень много людей, они ждали своей очереди на выезд с опасных территорий. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, в Киеве после обстрела сразу выпустили «темник», в котором утверждалось, что гражданских на переправе ночью быть не могло.

«С того момента, как мост (Антоновский мост. — Прим.ред.) был разрушен, на переправе люди ночуют постоянно... Да, комендантский час есть, но люди в районе переправы сидят в машинах ночью, никуда не выходят, не нарушают комендантский час. Их не трогают, понимают прекрасно, что есть очередь, в ней надо как-то держать свое место... Людей было очень много в очереди, потому что сейчас все хотят уехать из Херсона, из подвергаемых опасности территорий», — пояснил Рогов.

По словам собеседника, при обстреле переправы из РСЗО HIMARS ВСУ использовали ракеты, попадающие в цель с точностью до пары метров.

«Произошло очередное военное преступление, преступление против мирного населения, против гражданских людей, не участвующих в конфликте, не держащих в руках оружие», — подчеркнул Рогов.

Он отметил, что на месте происшествия работают порядка десяти экипажей скорой помощи.

ВСУ выпустили по гражданской переправе в Херсоне из американской РСЗО HIMARS 12 ракет, 11 из которых сбила российская ПВО, одна упала рядом с Антоновским мостом. По последним данным, трое человек погибли и десять тяжело ранены, среди жертв есть дети.