Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный боезаряд
Индия провела успешное испытание баллистической ракеты средней дальности наземного базирования Agni Prime, способной нести ядерный боезаряд. Ее запустили в пятницу с полигона на побережье штата Одиша.
«В ходе испытательного полета ракета прошла максимальную дальность, все цели испытания были успешно выполнены», — сообщает издание Times of India со ссылкой на источники в Минобороны Индии.
Отмечается, что уже третье подряд успешное летное испытание Agni Prime. Оно подтвердило точность и надежность системы. Ранее пуски осуществляли в июне и декабре 2021 года.
Agni Prime является двухступенчатой твердотопливной ракетой класса «земля — земля». Ее дальность полета составляет до двух тысяч километров.
Напомним, недавно КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. Испытания прошли 13 и 14 октября.