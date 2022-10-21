Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный боезаряд

Ее запустили в пятницу с полигона на побережье штата Одиша.

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Индия провела успешное испытание баллистической ракеты средней дальности наземного базирования Agni Prime, способной нести ядерный боезаряд. Ее запустили в пятницу с полигона на побережье штата Одиша.

«В ходе испытательного полета ракета прошла максимальную дальность, все цели испытания были успешно выполнены», — сообщает издание Times of India со ссылкой на источники в Минобороны Индии.

Отмечается, что уже третье подряд успешное летное испытание Agni Prime. Оно подтвердило точность и надежность системы. Ранее пуски осуществляли в июне и декабре 2021 года.

Agni Prime является двухступенчатой твердотопливной ракетой класса «земля — земля». Ее дальность полета составляет до двух тысяч километров.

Напомним, недавно КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. Испытания прошли 13 и 14 октября.