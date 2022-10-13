В стране и мире КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря Ирина Елагина По данным СМИ, испытания прошли 13 и 14 октября. © Фото: Ian Dudley ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Северная Корея произвела запуск нескольких баллистических ракет. О новых испытаниях мощного оружия сообщили со ссылкой на оборонные ведомства СМИ КНДР и Японии. «Северная Корея запустила баллистическую ракету в Восточное море 14 октября. Военные анализируют такие характеристики, как дальность, высота и скорость ракеты», - сообщило информационное агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов. По данным издания, накануне - ночью 13 октября - состоялся еще один запуск ракеты. «С 22:30 13-го до примерно 00:20 того же дня Северная Корея запустила баллистическую ракету сразу после того, как совершила угрожающий полет к югу от линии тактических действий с участием около 10 военных самолетов», - сообщило агентство. Информацию об испытаниях нескольких, предположительно, баллистических ракет подтвердил и японский телеканал NHK. Источники телеканала в японском Минобороны сообщили, что обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. По наблюдениям японского СМИ, это уже 27 запуск баллистических ракет за 2022 год. Напомним, что прежние испытания прошли в конце сентября. Экспертное мнение и аналитика