В России ужесточили контрсанкции против граждан и компаний из Украины

Новое постановление правительства запрещает сделки, направленные на ввоз в РФ товаров, производителями, продавцами или отправителями которых являются украинские граждане, находящиеся под контрсанкциями России.

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Правительство Российской Федерации ужесточило введенные в 2018 году экономические контрмеры против ряда украинских компаний, бизнесменов и политиков. Сейчас в этом перечне более 900 физических лиц и свыше 80 юридических. Фигурирует в списке экс-президент Украины Петр Порошенко и другие крупные коммерсанты, пишет ТАСС.

Изначально ответные экономические меры официальной Москвы предусматривали заморозку активов и запрет на вывод капитала за пределы России. Новое постановление запрещает совершать сделки, направленные на ввоз в РФ товаров, производителями, продавцами или отправителями которых являются украинские граждане, находящиеся под контрсанкциями России.

Ранее глава эстонского правительства Кая Каллас заявила, что Таллин предложил Евросоюзу новый пакет антироссийских санкций. Это произошло на полях саммита ЕС в Брюсселе. Главными его темами являются энергетический кризис, а также ситуация на Украине. За несколько дней до этого глава кабмина Эстонии так же признавалась, что вводить санкции против Москвы становится все труднее. Она объяснила, что остается все меньше элементов, к которым можно применить экономические рестрикции.