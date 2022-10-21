Есть предварительные данные о пострадавшей - медики доставляют ее в больницу.

© Фото: vvgladkov, Telegram

Пожар начался на промпредприятии под Белгородом после попадания снаряда ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, он опубликовал кадры возгорания. На них видно, как над охваченным огнем объектом поднимаются огромные клубы черного дыма.

«На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда», - написал он.

Гладков добавил, что есть предварительные сведения о пострадавшей - ее везут в медучреждение. Также губернатор добавил, что на месте работают экстренные службы.

Ранее глава Белгородской области сообщил об очередном обстреле ВСУ села Муром. Тогда данных о пострадавших не поступало, были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.