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Пожар начался на промпредприятии под Белгородом после попадания снаряда ВСУ

Анна Назайкина
17:59 21.10.2022
Есть предварительные данные о пострадавшей - медики доставляют ее в больницу.
Пожар начался на промпредприятии под Белгородом после попадания снаряда ВСУ
© Фото: vvgladkov, Telegram
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Пожар начался на промпредприятии под Белгородом после попадания снаряда ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

Кроме того, он опубликовал кадры возгорания. На них видно, как над охваченным огнем объектом поднимаются огромные клубы черного дыма.

«На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда», - написал он.

Гладков добавил, что есть предварительные сведения о пострадавшей - ее везут в медучреждение. Также губернатор добавил, что на месте работают экстренные службы.

Ранее глава Белгородской области сообщил об очередном обстреле ВСУ села Муром. Тогда данных о пострадавших не поступало, были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

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