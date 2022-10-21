Школа, детсад и ДК под прицелом: кадры из села под Белгородом после обстрела ВСУ

Накануне глава региона Вячеслав Гладков также писал об обстреле этого населенного пункта.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале опубликовал фотографии последствий обстрела украинскими националистами села Муром.

Накануне глава региона также писал об обстреле этого населенного пункта. Тогда сообщалось о сильных повреждениях Дома культуры, детсада, школы, офиса врача, магазина, а также жилых домов.

«Вновь пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Слава богу, нет пострадавших и раненых», - говорится в публикации.

Гладков уточнил, что основную часть жителей села удалось эвакуировать еще вчера. В настоящий момент местные власти и экстренные службы обходят дома и пытаются убедить оставшихся жителей поселения уехать.