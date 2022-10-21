США заблокировали участие России в конференции МАГАТЭ

Без участия России, общепризнанного лидера в сфере мирного использования атомной энергии, конференция в США утрачивает смысл, заявили в «Росатоме».

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Вашингтон заблокировал участие России в международной конференции МАГАТЭ в США. Об этом заявили в корпорации «Росатом», отметив, что данная позиция официальных властей Штатов является проявлением неуважения к российской стороне и к МАГАТЭ.

«Предполагалось очное участие российской делегации, сформированной из представителей руководства "Росатома" и Ростехнадзора. Запросы на получение виз в США для членов делегации были заблаговременно переданы в установленном порядке. По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил», - говорится в заявлении корпорации.

Поведение США также является нарушением регламента, так как в соответствии с международными соглашениями принимающая мероприятие сторона обязана обеспечить участие в ней представителей стран - членов агентства, напомнили в «Росатоме».

В прошлом месяце состоялись переговоры гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси и главы «Росатома» Алексея Лихачева по вопросу обеспечения безопасности вокруг Запорожской АЭС. Гросси назвал разговор своевременным, а создание пояса безопасности непременным условием предотвращения ядерной угрозы.