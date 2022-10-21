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Пламя из окон: горящий в Нижнем Новгороде трамвай сняли на видео

Ян Брацкий
17:34 21.10.2022
По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.
© Видео: Экипаж. Хроника происшествий, ВКонтакте © Фото: Экипаж. Хроника происшествий, ВКонтакте
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Пассажирский трамвай полыхает в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел в центре Сормовского района города и попал в объективы многочисленных очевидцев. Видео с горящим трамваем они выкладывают в социальную сеть «ВКонтакте».

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

«В 16.32 объявлена локализация пожара на площади 20 квадратных метров. В 16.34 ликвидация открытого горения. Тушение продолжается. По предварительной информации, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В тушении огня были задействованы 22 человека личного состава и четыре единицы спецтехники.

Ранее стало известно о ликвидации открытого горения в Ногинске, где загорелся склад. На опубликованных очевидцами кадрах был виден столб дыма от полыхающего здания.

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