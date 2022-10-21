Евросоюз осудил диверсию на «Северных потоках»

В заявлении по итогам двухдневного саммита содержится призыв к странам ЕС совместно расследовать ЧП на «потоках».

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Главы стран Евросоюза решительно осуждают диверсии на экспортных газопроводах. Об этом говорится в заявлении по итогам их двухдневного саммита.

«Европейский совет решительно осуждает диверсии против объектов критической инфраструктуры, например такие, как против газопроводов "Северный поток"», - говорится в документе.

В заявлении также содержится призыв к странам Евросоюза совместно расследовать случившееся на газопроводах для устойчивости критической инфраструктуры в будущем.

Взрывы на трубопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» произошли 26 сентября. Спецслужбы Дании, Швеции и Германии не исключают целенаправленную диверсию. Москву к расследованию не допускают.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведение расследования терактов на «потоках» без участия России абсурдно. По его словам, российская сторона не удивлена первыми выводами европейских государств в расследовании, отметив, что российские спецслужбы сразу заявили - это саботаж и диверсия.