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Стали известны подробности состояния раненных на переправе в Херсоне

Анна Назайкина
16:43 21.10.2022
Было отмечено, что в настоящий момент всем пострадавшим оказывают помощь в медучреждениях города.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев рассказал о пострадавших в результате обстрела ВСУ переправы через Днепр.

Глава ведомства отметил, что на переправе находились исключительно мирные граждане, которые перебирались с правого на левый берег в рамках эвакуации.

Он сообщил, что в результате действий украинских националистов два человека погибли, 15 получили ранения. В настоящий момент всем раненым оказывают помощь в медучреждениях города.

«Я хочу обратить внимание и уверить в том, что все лечебные учреждения работают в штатном режиме, все врачи и медработники продолжают оставаться на своих местах», - подчеркнул он.

Ильмиев отметил, что возможность эвакуация тяжелых раненых рассмотрят завтра: после оперативного вмешательства нужны хотя бы сутки для того, чтобы их состояние стабилизировалось.

«Четверых мы точно будем эвакуировать в Симферополь. На сегодняшний день всем пострадавшим оказана помощь, они находятся в удовлетворительном состоянии», - добавил глава Минздрава.

Ранее «Звезда» показала видео последствий обстрела мирных жителей украинскими националистами из РСЗО HIMARS на переправе в Херсоне.

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