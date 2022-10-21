Стали известны подробности состояния раненных на переправе в Херсоне

Было отмечено, что в настоящий момент всем пострадавшим оказывают помощь в медучреждениях города.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев рассказал о пострадавших в результате обстрела ВСУ переправы через Днепр.

Глава ведомства отметил, что на переправе находились исключительно мирные граждане, которые перебирались с правого на левый берег в рамках эвакуации.

Он сообщил, что в результате действий украинских националистов два человека погибли, 15 получили ранения. В настоящий момент всем раненым оказывают помощь в медучреждениях города.

«Я хочу обратить внимание и уверить в том, что все лечебные учреждения работают в штатном режиме, все врачи и медработники продолжают оставаться на своих местах», - подчеркнул он.

Ильмиев отметил, что возможность эвакуация тяжелых раненых рассмотрят завтра: после оперативного вмешательства нужны хотя бы сутки для того, чтобы их состояние стабилизировалось.

«Четверых мы точно будем эвакуировать в Симферополь. На сегодняшний день всем пострадавшим оказана помощь, они находятся в удовлетворительном состоянии», - добавил глава Минздрава.

Ранее «Звезда» показала видео последствий обстрела мирных жителей украинскими националистами из РСЗО HIMARS на переправе в Херсоне.