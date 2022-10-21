Кремль: телефонного разговора Путина и Байдена после беседы Шойгу и Остина в планах нет

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил ситуацию на Украине с американским коллегой Ллойдом Остином.

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Телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена нет в планах после беседы министров обороны РФ и США Сергея Шойгу с Ллойдом Остином. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

«Нет. В повестке нет», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Сегодня Шойгу и Остин обсудили ситуацию на Украине. Переговоры между двумя министрами состоялись по телефонной связи.

Ранее глава российского военного ведомства вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации на Украине.