Эксперт назвал стоимость нефти на ближайшее время

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Цена на нефть в ближайшие недели сохранится на уровне от $90 до $100. С таким прогнозом выступил руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко.

«В ближайшие несколько недель цена сохранится на том же уровне - от $90 до $100 за баррель, если ничего серьезного не произойдет», - объяснил аналитик в беседе с RT.

С его слов, цена на нефть зависит от большого количества факторов. Кроме рыночных он назвал санкционный фактор, который все больше влияет на ценообразование. Мищенко напомнил, что с 5 декабря вступает в силу эмбарго на морские поставки нефти из России в Евросоюз.

«Это тот фактор, который может влиять на дальнейшее повышение цен. Ожидание запрета будет толкать покупателей закупить объемы с запасом», - полагает эксперт.

ОПЕК+ 5 октября приняла решение о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки начиная с ноября. В организации объяснили это неопределенностью вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Решение противоречит интересам Соединенных Штатов, которые, в частности, требовали не сокращать добычу от Саудовской Аравии, чтобы сдержать рост цен на топливо у себя в стране, а также избежать снижения эффективности антироссийских санкций.