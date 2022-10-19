Мишустин: координационный совет будет принимать меры по поставкам оборудования для военных

Ранее на заседании Совбеза РФ президент Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения СВО.

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Координационный совет будет принимать меры по поставкам оборудования и техники для военных, задействованных в спецоперации на Украине, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Цель новой структуры - оперативно принимать меры для формирования и выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям. В том числе - по поставкам оборудования и техники для наших военных, для проведения строительных работ, предоставлению транспорта», - сказал он на совещании с вице-премьерами.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Мишустин возглавит специальный координационный совет в правительстве. Совет займется вопросами обеспечения безопасности спецоперации. В его состав также войдет мэр Москвы Сергей Собянин. Члены координационного совета будут еженедельно докладывать Путину об обеспечении потребностей спецоперации.