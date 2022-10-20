Глава Белгородской области показал фотографии села Муром после обстрела ВСУ

Есть сильные разрушения у дома культуры, детского сада, школы, офиса семейного врача, магазина и частных домовладений, рассказал губернатор Гладков.

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков показал фотографии, на которых видно, как выглядит село Муром после массированного обстрела. Он отметил, что, предварительно, никто не пострадал.

«Есть сильные разрушения у Дома культуры, детского сада, школы, офиса семейного врача, магазина и частных домовладений. Подомовой обход территории продолжается», - написал он в своем Telegram-канале.

Гладков также сообщил, что в настоящий момент начинается эвакуация жителей - их вывозят на безопасное расстояние. Губернатор добавил, что на месте работаю сотрудники экстренных служб.

Накануне власти Энергодара показали видео с камер наблюдения с моментом мощного взрыва после удара ВСУ по зданию администрации города из РСЗО HIMARS.