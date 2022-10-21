Правительство Украины опубликовало пост в поддержку Джонсона

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Украинское правительство разместило в своем Twitter-аккаунте пост, в котором выражается поддержка идеи возвращения на кресло премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после отставки Лиз Трасс. Однако спустя время публикация была удалена. Об этом пишет шотландская газета The Scotsman.

Издание назвало твит правительства Украины «странным мемом», за основу которого была взята заставка из американского сериала «Лучше звоните Солу». В эфире телеканала Sky News лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что видел данный пост, и признался, что он удивил его. Также он пообещал, что лейбористы намерены поддерживать киевский режим, если придут к власти.

«Я был удивлен этим твитом, но в тех условиях, в которых украинцы находятся, мой абсолютный приоритет - дать Украине всю поддержку, в которой они, возможно, нуждаются», - сказал Стармер.

Ранее газета The Times сообщила, что Борис Джонсон, покинувший пост премьер-министра Великобритании меньше двух месяцев назад, вновь намерен выставить свою кандидатуру. В настоящее время политик советуется с доверенными лицами, пишет издание. Кроме Джонсона на вакантное место претендуют экс-глава Минфина Риши Сунак, а также лидер палаты общин парламента Пенни Мордонт.