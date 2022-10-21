Украина потеряла почти шесть тысяч танков и других боевых бронированных машин с начала СВО

Кроме этого, враг недосчитался 324 самолетов, 162 вертолетов, 2 302 беспилотников, 383 ЗРК, 874 боевые машины РСЗО, 3 513 орудий и минометов, а также 6 685 единиц специальной военной автотехники.

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В Минобороны России озвучили актуальные цифры потерь украинской военной техники. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 324 самолета, 162 вертолета, 2 302 беспилотных летательных аппарата, 383 зенитных ракетных комплекса, 5 939 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3513 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6 685 единиц специальной военной автомобильной техники», - заявил он.

Конашенков подвел итоги нанесенных за сутки ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. В их ходе было поражено три украинских пункта управления. Они находились в районах населенных пунктов Дробышево в ДНР и Нововознесенское в Херсонской области. Еще было поражено 69 вражеских артиллерийских подразделений и войска противника в 167 районах.

Удалось поразить и подразделения ВСУ и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации. Они находились в районах населенных пунктов Камышеваха (Запорожская область), Садок, Безыменное, Пятихатки (Херсонская область), Краматорск, Артемовск (ДНР), а также городов Николаев и Запорожье.

Кроме этого, были уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах населенных пунктов Украинка в Херсонской области и города Запорожье. А в районе Новогригоровки Николаевской области уничтожено хранилище топлива для военной техники Украины.

Игорь Конашенков подвел и итоги работы российских средств ПВО за сутки. Они уничтожили шесть украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Новоандреевка (ДНР), Скадовск, Высокое (Херсонская область), а также в районе Каховской ГЭС.

Еще было сбито в воздухе 33 украинских снаряда РСЗО HIMARS производства США и две противорадиолокационных ракеты HARM из этой же страны. Перехваты осуществлялись в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Корсунка, Антоновка и Новая Каховка в Херсонской области, а также Кременная Балка в ЛНР.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал об отражении украинских атак на трех направлениях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов