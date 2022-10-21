В Минобороны России сообщили об отражении украинских атак на трех направлениях

В результате безуспешных попыток атаковать российские войска противник понес серьезные потери в личном составе и военной технике, добавили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы РФ за сутки отразили украинские атаки на Краснолиманском, Николаево-Криворожском и Запорожском направлениях. Об этом сообщил на брифинге 21 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Так, на Краснолиманском направлении в очередной раз была сорвана попытка противника форсировать реку Жеребец. Подразделения ВСУ были уничтожены огнем российской артиллерии, украинские войска потеряли 25 человек, две БМП и два пикапа.

Не увенчались успехом попытки наступления ВСУ в районах Давыдов Брод и Сухой Ставок в Херсонской области. Представитель российского военного ведомства перечислил потери противника на Николаево-Криворожском направлении за сутки в живой силе и военной технике: уничтожено более 120 человек личного состава, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей. Под Новой Каменкой Херсонской области ВКС России уничтожили ангар с иностранной военной техникой для ВСУ.

Конашенков также рассказал о ситуации на Запорожском направлении. Подразделения ВСУ пытались атаковать российские позиции в районе Времевского выступа, но потерпели неудачу и с потерями были отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и пять пикапов ВСУ.

В сводке о проведении специальной военной операции на Украине также говорится о работе российских сил ПВО. Так, за сутки уничтожены шесть украинских беспилотников, сбиты в воздухе 33 снаряда РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов