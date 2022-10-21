Армия Армия Армия

В Минобороны России сообщили об отражении украинских атак на трех направлениях

13:21 21.10.2022
В результате безуспешных попыток атаковать российские войска противник понес серьезные потери в личном составе и военной технике, добавили в МО РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Вооруженные силы РФ за сутки отразили украинские атаки на Краснолиманском, Николаево-Криворожском и Запорожском направлениях. Об этом сообщил на брифинге 21 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Так, на Краснолиманском направлении в очередной раз была сорвана попытка противника форсировать реку Жеребец. Подразделения ВСУ были уничтожены огнем российской артиллерии, украинские войска потеряли 25 человек, две БМП и два пикапа.

Не увенчались успехом попытки наступления ВСУ в районах Давыдов Брод и Сухой Ставок в Херсонской области. Представитель российского военного ведомства перечислил потери противника на Николаево-Криворожском направлении за сутки в живой силе и военной технике: уничтожено более 120 человек личного состава, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей. Под Новой Каменкой Херсонской области ВКС России уничтожили ангар с иностранной военной техникой для ВСУ.

Конашенков также рассказал о ситуации на Запорожском направлении. Подразделения ВСУ пытались атаковать российские позиции в районе Времевского выступа, но потерпели неудачу и с потерями были отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и пять пикапов ВСУ.

В сводке о проведении специальной военной операции на Украине также говорится о работе российских сил ПВО. Так, за сутки уничтожены шесть украинских беспилотников, сбиты в воздухе 33 снаряда РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:21 Армия
Видео
В Минобороны России сообщили об отражении украинских атак на трех направлениях
12:49 В стране и мире
В Кремле рассказали, дарил ли Путин водку Берлускони
12:04 В стране и мире
Видео
Нейтрализация противника: кадры пленения военнослужащего ВСУ бойцами батальона «Спарта»
11:05 В стране и мире
Открытое горение на складе в Ногинске ликвидировано
10:33 В стране и мире
Погибшим при обстреле переправы в Херсоне оказался продюсер и журналист «Москвы 24» и RT
Популярное
Видео
Путин опробовал в деле винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.