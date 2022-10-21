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В России хотят ужесточить наказание за проникновение на объекты силовых ведомств

Виктория Ивашечкина
13:11 21.10.2022
В частности, за проникновение на охраняемый объект ВС РФ, Росгвардии, СВР предлагается наказывать штрафом от пяти до десяти тысяч рублей.
В России хотят ужесточить наказание за проникновение на объекты силовых ведомств
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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В Госдуму внесли законопроект о повышении штрафов за незаконное проникновение на охраняемые силовыми ведомствами объекты. Проект доступен в думской электронной базе. 

За самовольное проникновение на охраняемый объект смогут наказать не только штрафом до пяти тысяч рублей, но и обязательными работами до 40 часов или арестом на срок до пяти суток. Уточняется, что за проникновение на охраняемый объект ВС РФ, Росгвардии, СВР предлагается наказывать штрафом от пяти до десяти тысяч рублей, или обязательными работами на срок до 60 часов, или арестом на срок до 10 суток.

Ранее совет Госдумы РФ принял решение не транслировать заседания в режиме реального времени в связи с обсуждением на них вопросов, связанных с проведением специальной военной операции на Украине. При этом заседания Думы остаются открытыми. Все аккредитованные журналисты могут наблюдать за ними из пресс-центра.

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