Госдума РФ прекратит онлайн-трансляции заседаний

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Совет Госдумы РФ принял решение не транслировать заседания в режиме реального времени в связи с обсуждением на них вопросов, связанных с проведением специальной военной операции на Украине.

«В начале заседания было объявлено, что Совет Думы принял решение трансляции в Интернете больше не осуществлять. Трансляции будут только по кабинетам депутатов и для журналистов, аккредитованных в Думе», - сообщил РБК источник в Госдуме.

При этом заседания Думы остаются открытыми. Все аккредитованные журналисты могут наблюдать за ними из пресс-центра. Позже источник «Ведомостей» сообщил, что вслед за Госдумой решение ограничить онлайн-трансляции заседаний принял и Совет Федерации.