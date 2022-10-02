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Стало известно о 174 погибших из-за беспорядков на стадионе в Индонезии

Анастасия Бобылева
11:10 02.10.2022
В субботу после футбольного матча на стадионе начались беспорядки, полицейские применили слезоточивый газ. По последним данным, погибли 174 человека и 180 человек пострадали.
Стало известно о 174 погибших из-за беспорядков на стадионе в Индонезии
© Фото: Bayu Novanta, XinHua, Globallookpress
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В Индонезии в результате беспорядков на стадионе «Канджурухан» погибли 174 человека, еще 180 были ранены. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, среди раненых есть пятилетний ребенок. Двое жертв были сотрудниками полиции. Правоохранительные органы выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Трагедия случилась после футбольного матча между клубами «Арема» и «Персебая». По имеющимся данным, часть болельщиков вышли на поле по окончании матча, чтобы выразить возмущение по поводу его итогов: «Персебая» победил со счетом 3:2. Полиция применила к толпе слезоточивый газ.

Вероятно, одышка из-за газа повлекла за собой смерть некоторых зрителей, другие могли быть растоптаны толпой. Reuters пишет о том, что обстановка после применения офицерами газа стала близкой к анархии. Многие пострадавшие получили черепно-мозговые травмы.

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