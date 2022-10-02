Минимум 127 человек погибли в результате беспорядков после футбольного матча в Индонезии

На футбольном стадионе в Индонезии более сотни человек стали жертвами массовых беспорядков.

© Видео: @yyayakk Twitter © Фото: @yyayakk Twitter

Минимум 127 человек, по сведениям СМИ, погибли во время беспорядков, устроенных болельщиками на футбольном стадионе «Канджурухан» в Индонезии. Инцидент произошел после матча между клубами провинции Восточная Ява «Арема» и «Персебая».

Двое из жертв происшествия были сотрудниками полиции. Как указали в прессе, на самом стадионе скончались 34 человека, остальные же были госпитализированы, однако их жизни спасти не удалось. Помимо этого, в медучреждениях сейчас находятся еще 180 пострадавших.

Согласно сведениям Kompas.com, хаос начался после того, как часть болельщиков вышли на поле, не приняв итогов матча, который завершился в пользу «Персебая» со счетом 3:2. Когда толпа стала нарастать, силовики применили против болельщиков слезоточивый газ.

Согласно предварительной версии, именно одышка из-за газа стала причиной гибели части зрителей матча. Остальные оказались растоптаны толпой.