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«Попал по гонгу»: Песков рассказал, как часто Путин берет в руки оружие

Виктория Ивашечкина
12:58 21.10.2022
Накануне президент РФ посетил полигон под Рязанью, чтобы проверить ход подготовки мобилизованных к ведению боевых действий в СВО.
«Попал по гонгу»: Песков рассказал, как часто Путин берет в руки оружие
© Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин попал по гонгу, когда стрелял из снайперской винтовки на полигоне под Рязанью. По словам представителя Кремля, президент берет оружие в руки «весьма и весьма часто».

«Президент берет оружие в руки далеко не два раза, а весьма и весьма часто, совершенно нормальная практика. Он сам предпочитает испробовать новые модели, они ему неоднократно предоставлялись», - отметил Песков.

Накануне сообщалось, что Владимир Путин опробовал в деле снайперскую винтовку СВД на полигоне в Рязанской области. Президент прибыл на полигон вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу, чтобы проверить ход подготовки мобилизованных к ведению боевых действий в спецоперации. Путин вел огонь из винтовки в ходе посещения многофункционального стрелкового комплекса.

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