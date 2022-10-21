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Не жалея боеприпасов: как мобилизованные восстанавливают навыки на российских полигонах

Максим Румянцев
14:06 21.10.2022
По всей стране мобилизованные проходят обучение с опытными военными. Как проводятся тренировки и на что в первую очередь обращают внимание, узнал корреспондент Максим Румянцев.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигоне под Калининградом тренируются мотострелки. Мобилизованные из запаса вникают в армейские новинки и восстанавливают навыки, полученные когда-то во время прохождения срочной службы. Иван снайперскую винтовку Драгунова не брал в руки 17 лет. Гражданскую, мирную специальность пока поставил на паузу.

Под руководством опытных инструкторов, многие из которых уже прошли через зону спецоперации, идут интенсивные тренировки по всем элементам боевой подготовки. Патронов не жалеют, но и стрельба в молоко не поощряется. Все ошибки и неточности разбираются на месте. По всем правилам военной науки.

По команде к бою экипаж БТР-82А занимает свои места. В десантном отсеке БТР место для семерых стрелков. Плюс экипаж машины, куда входят наводчик, водитель и командир. Все вместе - мотострелковое отделение с личным оружием, а также 7,62-мм пулеметом и 30-мм пушкой. Огонь по ситуации, увидел мишень в поле - бей. К сложной технике допускают в первую очередь тех, кто имеет подходящую военно-учетную специальность. Это сильно экономит время.

Полигоны по всей стране сейчас загружены на все сто. В Бурятии призванные из запаса совершенствуются в использовании противотанковых ракетных комплексов. Под руководством опытных инструкторов восстанавливают навыки использования электронно-оптических средств наблюдения, целеуказания и боевого применения. Все тренировки проводятся с учетом специфики специальной военной операции.

В Забайкалье на полигоне окружного центра Восточного военного округа проходят огневые тренировки минометных расчетов 120-мм комплекса «Сани». Резервисты упражняются в стрельбе и корректировке огня с обязательным контролем поражения целей.

В Костромской области тренировки проходят в любую погоду, днем и ночью. Не просто стрельба из всех видов оружия, но и тактика ведения огня в наступлении и обороне, в условиях городского боя и на открытой местности, с использованием разных типов укрытий. Обязательно тактическая медицина - это уже не отдельные занятия, а внезапные вводные во время комплексной тренировки.

Танкисты и мотострелки, связисты и разведчики - вчерашние рабочие, служащие и бизнесмены уже готовы приступить к выполнению поставленных боевых задач.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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