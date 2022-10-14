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Лукашенко сообщил о введении в Белоруссии режима повышенной террористической опасности

Елизавета Потейчук
11:39 14.10.2022
Напомним, Лукашенко договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.
Лукашенко сообщил о введении в Белоруссии режима повышенной террористической опасности
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что из-за обострения ситуации в республике введен режим повышенной террористической опасности.

«В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации», - цитирует ТАСС слова Лукашенко.

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей рассказал, что режим контртеррористической операции (КТО) в стране был введен якобы из-за готовящихся на границе провокаций.

До этого Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Белорусский лидер также заявил, что на Украине не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Белоруссии.

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