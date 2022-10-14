В стране и мире Лукашенко сообщил о введении в Белоруссии режима повышенной террористической опасности Елизавета Потейчук Напомним, Лукашенко договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. © Фото: Виктор Толочко, РИА Новости Читайте нас на: Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что из-за обострения ситуации в республике введен режим повышенной террористической опасности. «В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации», - цитирует ТАСС слова Лукашенко. Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей рассказал, что режим контртеррористической операции (КТО) в стране был введен якобы из-за готовящихся на границе провокаций. До этого Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Белорусский лидер также заявил, что на Украине не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Белоруссии. Экспертное мнение и аналитика