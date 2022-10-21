Нейтрализация противника: кадры пленения военнослужащего ВСУ бойцами батальона «Спарта»

Военные разведывательного батальона смогли не только уничтожить группу противника, но и взять одного из украинских боевиков живым.

© Видео: nm_dnr, Telegram © Фото: nm_dnr, Telegram

Бойцы отдельного разведывательного батальона специального назначения морской пехоты «Спарта» взяли в плен военнослужащего Вооруженных сил Украины. Видео с поля боя, снятое с камеры дрона, было опубликовано пресс-службой УНМ ДНР.

Военные смогли не только уничтожить группу противника, но и взять одного из украинских боевиков живым.

Ранее пленные украинцы рассказали, как им удалось повоевать всего полдня. По словам 23-летнего Ивана Ряхлицкого из Черкасской области, на передовую его с другими военнослужащими привезли около трех часов ночи, а уже в 15.00 зашли российские войска и «некуда было бежать». Подготовку мобилизованных к боевым действиям он назвал поверхностной, они просто «побегали по полигону».