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Басманный суд Москвы арестовал главу контрольно-ревизионного управления МЧС по делу о взятке

Максим Крюков
11:44 21.10.2022
Кроме того, обвинение предъявлено двум его сообщникам.
Басманный суд Москвы арестовал главу контрольно-ревизионного управления МЧС по делу о взятке
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 декабря 2022 года в отношении экс-главы УФНС по Омской области, а ныне начальника контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина, которому предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, а также двух его сообщников. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«В Басманном районном суде города Москвы рассмотрены материалы по ходатайствам следователя ГСУ СК России об избрании меры пресечения в отношении начальника контрольно-ревизионного управления МЧС России Репина В.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), генерального директора ООО "Нефтегазстроймонтаж" Немиша Д.Ю., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"), адвоката Григорьева Д.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере")», - передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Как сообщает агентство со ссылкой на правоохранительные органы, преступление, вменяемое в вину Владимиру Репину, относится к периоду работы в Омской области.

В среду, 19 октября, стало известно, что в Басманном суде Москвы проводят эвакуацию после того, как в учреждение по электронной почте поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. В связи с этим из здания суда было принято решение эвакуировать сотрудников и посетителей. На место происшествия выехали кинолог с собакой и другие сотрудники экстренных служб для проверки сообщения о «минировании».

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