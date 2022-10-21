Российские вице-премьеры будут курировать развитие высоких технологий

Развитие этих направлений позволит создать новые производства и наладить выпуск продуктов и услуг, повышающих качество жизни людей.

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Российские вице-премьеры получили новые задачи - они будут курировать высокотехнологичные отрасли, сообщается в Telegram-канале кабинета министров РФ.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов стал куратором развития сквозных технологий космических систем и сервисов, Татьяна Голикова будет курировать разработки в области генетики. Денис Мантуров уполномочен отвечать за развитие технологии новых материалов и веществ.

За Александром Новаком закреплено развитие атомной и водородной энергетики. Дмитрий Чернышенко будет курировать развитие ИИ, создания ПО и развитие коммуникационных интернет-технологий.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на ПМЭФ-2022 заявил, что программирование следует включить в базовую школьную программу.