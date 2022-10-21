В стране и мире Ситуация в Мариуполе В МГБ ДНР заявили о выявлении в Мариуполе ячейки «Правого сектора»* Тимур Шерзад По местам проживания находящихся в списке лиц провели обыски. В их ходе изъяли радикальную экстремистскую литературу и атрибутику украинских националистов. В данный момент в МГБ ищут лиц, которые причастны к этой организации. © Видео: МГБ ДНР © Фото: МГБ ДНР Читайте нас на: В Министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР сообщили о выявлении в Мариуполе ячейки украинской экстремистской организации «Правый сектор»*. «В ходе отработки оперативной информации МГБ ДНР в городе Мариуполе вскрыта пособническая база организатора и главаря экстремистской организации "Правый сектор"* Дмитрия Яроша, разыскиваемого по уголовному делу, возбужденному Генеральной прокуратурой ДНР», - заявил представитель МГБ ДНР Михаил Попов. Один из оперативных сотрудников МГБ уточнил, что в министерстве получили список членов и пособников «Правого сектора»*. По местам проживания находящихся в списке лиц провели обыски. В их ходе изъяли радикальную экстремистскую литературу и атрибутику украинских националистов. В данный момент в МГБ ищут лиц, которые причастны к этой организации. Ранее разведывательный дрон НМ ДНР заснял междоусобную драку украинских националистов на передовой. * «Правый сектор» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ. Экспертное мнение и аналитика