В МГБ ДНР заявили о выявлении в Мариуполе ячейки «Правого сектора»*
В Министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР сообщили о выявлении в Мариуполе ячейки украинской экстремистской организации «Правый сектор»*.
«В ходе отработки оперативной информации МГБ ДНР в городе Мариуполе вскрыта пособническая база организатора и главаря экстремистской организации "Правый сектор"* Дмитрия Яроша, разыскиваемого по уголовному делу, возбужденному Генеральной прокуратурой ДНР», - заявил представитель МГБ ДНР Михаил Попов.
Один из оперативных сотрудников МГБ уточнил, что в министерстве получили список членов и пособников «Правого сектора»*.
По местам проживания находящихся в списке лиц провели обыски. В их ходе изъяли радикальную экстремистскую литературу и атрибутику украинских националистов. В данный момент в МГБ ищут лиц, которые причастны к этой организации.
Ранее разведывательный дрон НМ ДНР заснял междоусобную драку украинских националистов на передовой.
* «Правый сектор» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.