Медведев пригласил Маска в Москву на День Победы

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Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригласил американского миллиардера Илона Маска в Москву на День Победы.

Так Медведев ответил на вопрос бизнесмена в Twitter: «Как там дела под Бахмутом?». Сейчас ВСУ перебрасывают резервы под Артемовск (украинское название города - Бахмут), на этой территории идут бои.

«See you in Moscow on the Victory Day! («Увидимся в Москве на День Победы» - прим. ред.)», - ответил Медведев в ответ Маску.

Общение в Twitter американского миллиардера и замглавы Совбеза началось ранее, после того как Медведев написал ироничный твит, в котором попрощался с британским премьером Лиз Трасс. Накануне она объявила об уходе в отставку. Спустя некоторое время Маск ответил под этим постом, назвав комментарий Дмитрия Медведева «хорошим троллингом».