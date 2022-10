Медведев пригласил Маска в Москву на День Победы

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригласил американского миллиардера Илона Маска в Москву на День Победы.

Так Медведев ответил на вопрос бизнесмена в Twitter: «Как там дела под Бахмутом?». Сейчас ВСУ перебрасывают резервы под Артемовск (украинское название города - Бахмут), на этой территории идут бои.

«See you in Moscow on the Victory Day! («Увидимся в Москве на День Победы» - прим. ред.)», - ответил Медведев в ответ Маску.