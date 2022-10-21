Стреляные гильзы: как резервисты ведут огонь из вооружения БМП-2 под Калининградом

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На полигоне в Калининградской области проходят занятия с военнослужащими мотострелковых подразделений, сформированными из россиян, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине.

В рамках этапа боевого слаживания резервисты совершенствуют навыки стрельбы из БМП-2. На кадрах, публикуемых Минобороны России, видно, как работают автоматические пушки. Стрельба сопровождается характерным стрекотом, дымом и вылетом гильз.

Экипажи боевых машин пехоты ведут огонь на дальности от нескольких сотен метров до полутора километров. Мишени, по которым стреляют военнослужащие, имитируют военную технику противника. В Минобороны подчеркивают, что занятия проходят под руководством инструкторов с большим опытом.

Ранее российское военное ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов «Искандер-М» в зоне СВО.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов