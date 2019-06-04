Кевин Спейси молча смотрел в стену все время слушания по делу о домогательствах

Американский актер Кевин Спейси неожиданно перестал избегать судебных слушаний, связанных с его участием в скандальных историях о неподобающем поведении. Он уклонялся от присутствия на судебных заседаниях, но внезапно прибыл на одно, где его присутствие даже не требовалось.

Речь шла об эпизоде, где Спейси обвинили в приставаниях к молодому юноше в баре. В то время, как адвокат старался доказать его невиновность, актер выглядел подавленным и просто молча смотрел в стену. Видимо, думал о том, что показания против него дали несколько десятков человек.

Скандал разгорелся вокруг актера в момент, когда коллега обвинил его в приставаниях, якобы совершенных еще в 80-х годах. Во время развития громкой истории у Спейси появились и другие проблемы – с ним отказались сотрудничать кинодеятели, внеся смуту в карьеру успешного актера. Ко всему прочему, если вина Кевина будет доказана, он проведет в тюрьме два с половиной года.

Между тем, актер вновь нарушил закон сразу же после одного из судебных слушаний. Спейси превысил скорость, возвращаясь из Массачусетса. Полиция остановила его машину в Вашингтоне и после проверки документов отпустили с устным замечанием.