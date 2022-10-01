Актер из США Сорбо призвал власти тратить деньги на нужды страны, а не Киева

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Американский актер и режиссер Кевин Сорбо призвал власти США тратить деньги на внутренние проблемы, а не отправлять их заграницу. Таким образом он прокомментировал одобренное Конгрессом США и президентом Джо Байденом выделение Украине 12,4 миллиардов долларов.

«Насколько противоречиво желание передавать деньги выжившим после урагана, а не зарубежным странам?», - написал он в своем Twitter.

Актер, известный по главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла», обратился с вопросом к властям после обрушившегося на юг страны урагана «Иан».

Отмечается, что власти штата Флорида уже назвали ущерб от урагана «историческим» и разлив одной из местных рек - событием, происходящим раз в 500 лет. Метеорологи предполагают, что «Иан» продолжит движение по США, достигнет Южной Каролины и направится в сторону Северной Каролины и Виргинии.