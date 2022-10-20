В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ДНР задержали подозреваемого в подготовке теракта в администрации Мариуполя

Виктория Ивашечкина
09:20 20.10.2022
Мужчина был завербован СБУ, при задержании у него изъяли взрывное устройство.
© Видео: Штаб теробороны ДНР, Telegram © Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

В ДНР задержали подозреваемого в подготовке теракта в администрации Мариуполя по заданию СБУ. Об этом сообщил представитель Министерства госбезопасности республики Михаил Попов.

«При удачном результате на фоне бытового конфликта им также планировалась акция терроризма в отношении пророссийски настроенных соседей путем их подрыва двумя гранатами», - говорится в сообщении Попова, которое было опубликовано в Telegram-канале штаба теробороны ДНР.

По его словам, речь идет о безработном, неоднократно судимом жителе поселка Каменск Викторе Зайцеве. Подозреваемый был завербован СБУ, у него изъяли взрывное устройство с поражающими элементами. По словам Зайцева, СБУ обещала ему вознаграждение в размере 50 тысяч гривен (около 1 350 долларов). Мужчина отметил, что он успел получить аванс в размере 25 тысяч гривен.

Также уточняется, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР «Террористический акт».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле ФСБ арестовала готовившего теракт в административном здании. По данным правоохранителей, преступник прибыл в Россию с Украины в 2014 году.
 
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:20 В стране и мире
Видео
В ДНР задержали подозреваемого в подготовке теракта в администрации Мариуполя
09:14 В стране и мире
В России продлили режим временного ограничения полетов
08:58 В стране и мире
Видео
СК РФ опубликовал кадры задержания 38-летнего мужчины, угрожавшего убить сына
07:57 В стране и мире
Пленный украинский подполковник рассказал о приказах комбрига ВСУ стрелять по жилым домам
06:30 Армия
Видео
Дрон против танка: кадры уничтожения техники ВСУ с БПЛА
Популярное
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.