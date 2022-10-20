Мужчина был завербован СБУ, при задержании у него изъяли взрывное устройство.

© Видео: Штаб теробороны ДНР, Telegram © Фото: РИА Новости

В ДНР задержали подозреваемого в подготовке теракта в администрации Мариуполя по заданию СБУ. Об этом сообщил представитель Министерства госбезопасности республики Михаил Попов.

«При удачном результате на фоне бытового конфликта им также планировалась акция терроризма в отношении пророссийски настроенных соседей путем их подрыва двумя гранатами», - говорится в сообщении Попова, которое было опубликовано в Telegram-канале штаба теробороны ДНР.

По его словам, речь идет о безработном, неоднократно судимом жителе поселка Каменск Викторе Зайцеве. Подозреваемый был завербован СБУ, у него изъяли взрывное устройство с поражающими элементами. По словам Зайцева, СБУ обещала ему вознаграждение в размере 50 тысяч гривен (около 1 350 долларов). Мужчина отметил, что он успел получить аванс в размере 25 тысяч гривен.

Также уточняется, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР «Террористический акт».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле ФСБ арестовала готовившего теракт в административном здании. По данным правоохранителей, преступник прибыл в Россию с Украины в 2014 году.



