В Нижнем Тагиле ФСБ арестовала готовившего теракт в административном здании

По данным правоохранителей, преступник прибыл в Россию с Украины в 2014 году.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт в административном здании в Нижнем Тагиле. Подозреваемый был арестован, сообщается, что он прибыл в Россию с Украины в 2014 году.

«Управлением ФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле предотвращен террористический акт в отношении административного здания. В результате проведенной спецоперации выявлен и задержан 59-летний местный житель, гражданин РФ, прибывший в Свердловскую область с территории Украины в 2014 году. Преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области.

На месте жительства мужчины были обнаружены вещества, которые планировалось использовать для изготовления взрывного устройства.

Ранее cотрудники ФСБ РФ пресекли подготовку украинскими спецслужбами диверсии на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. Ведомство опубликовало кадры задержания гражданина Украины 1967 года рождения, по заданию СБУ прибывшего на территорию России и изъявшего схрон с компонентами взрывных устройств.