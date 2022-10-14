В России продлен режим ограничения полетов в 11 аэропортов страны

Ограничение распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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Росавиация проинформировала, что режим временного ограничения полетов продлен в 11 аэропортов страны до 22 октября. Уточняется, что ограничение распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», - отметили в ведомстве.

Ранее Росавиация продлевала запрет на полеты пассажирских самолетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части страны 7 октября. Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.