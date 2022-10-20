Пернатые транжиры: как степные орлы с GPS-трекерами разоряют российских орнитологов

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда", Орлиная Одиссея/Igor Karyakin, YouTube © Фото: Paul Hobson, FLPA, GlobalLookPress

Степные орлы уходят в роуминг и разоряют российских ученых. Речь идет о краснокнижных птицах, за которыми орнитологи следят с помощью GPS-трекеров. Пернатые без всякой оглядки на тарифы сотовых операторов улетают за границу, а счета за связь приходится оплачивать людям.

Орлы-транжиры не на шутку взволновали орнитологов. Они путешествуют и тратят деньги ученых с пугающей скоростью. За миграцией краснокнижных пернатых следят с помощью трекеров. Детализация счета за услуги связи порой выглядит не менее протяженной, чем маршруты. Счет - десятки тысяч рублей.

На сей раз расточительной оказалась орлица Сарыгуль из Центрального Казахстана. Она уже потратила бюджет всех казахстанских орлов и теперь принялась «сжирать» бюджет российских орлов.

Ученые поясняют, что в такие ситуации попадают более возрастные особи. Молодые летают много и часто. А вот пожилые орлы стремятся посещать только проверенные места и как можно дальше от цивилизации, а, значит, и сотовой связи. Вот эти, казалось бы, хаотичные передвижения орлицы Сарыгуль и ее сородичей отображены на карте.

Пока птица вне зоны доступа, трекер пишет данные о перемещениях, а когда появляется в сети, то владелец сим-карты получает внушительный счет. Двадцать рублей стоит одно сообщение из СНГ, а из дальнего зарубежья в несколько раз дороже.

Три года назад самым расточительным оказался орел по имени Мин, махнувший без спроса в Иран. После этого случая ученые даже специальную финансовую подушку на случай форс-мажоров начали формировать. Но снимать трекеры не намерены. Для исследователей это бесценный источник информации.

Так, исследования показали, что часто птицы гибнут на линиях электропередачи. И даже от лопастей ветряных мельниц. Пристальное изучение возможных угроз на маршрутах миграции помогает заботиться о редких видах.

Ученые продолжают следить за орлицей-путешественницей Сарыгуль. От выбранного маршрута напрямую зависит размер счета. Так, в Иране стоимость сообщений почти в три раза выше. Счет у казахстанских и российских орлов общий, а, значит, путешествия Сарыгуль вгонят в долги ее пернатых коллег на территории России.

Ранее сообщалось, что Европа за 40 лет потеряла почти 250 млн воробьев. Также европейские орнитологи обнаружили, что пропали и другие птицы - всего около 600 миллионов особей: желтые трясогузки, скворцы, жаворонки, древесные воробьи, ивовые камышовки, чибисы и доттерели.