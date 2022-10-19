В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ранивший ножом сына житель Ленобласти: «Не понимаю, что я сделал»

Максим Крюков
14:07 19.10.2022
В отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».
Ранивший ножом сына житель Ленобласти: «Не понимаю, что я сделал»
© Фото: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО
Читайте нас на:

Житель города Курдово Ленинградской области, который в нетрезвом состоянии ранил ножом в шею своего 9-летнего сына, признался сотрудникам полиции, что не понимает, что он натворил. Видео задержания злоумышленника опубликовала пресс-служба областного МВД.

«Просто не понимаю, что я сейчас сделал», - сказал он, отвечая на вопрос правоохранителей, в чем же виноват ребенок.

В Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области сообщили, что в отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Сообщается, что мальчика в тяжелом состоянии с ножевым ранением госпитализировали в больницу, ему потребовалась экстренная операция во Всеволожской больнице.

Напомним, в Ленобласти задержали пьяного мужчину, угрожавшего убить своего 9-летнего сына. Сотрудники полиции выяснили, что отец семейства уже два месяца живет в квартире один. У пары возник конфликт, вследствие чего жене с двумя детьми пришлось переехать жить к матери в этом же городе. Сегодня утром пьяный мужчина подкараулил сына, когда тот шел в школу, увел его к себе в квартиру и стал названивать с угрозами супруге.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:50 Армия
В МО РФ заявили о поражении всех назначенных за последние сутки объектов энергетики Украины
13:52 Армия
Видео
В МО РФ раскрыли суточные потери, понесенные украинскими боевиками на трех направлениях
12:31 В стране и мире
Власти Херсонской области сообщили о наступлении ВСУ в направлении Новая Каменка - Берислав
12:23 В стране и мире
Видео
Матвиенко поручила разобраться с выросшими «до небес» ценами на снаряжение мобилизованных
11:38 В стране и мире
Видео
Заседание Совфеда по инициативе Матвиенко пройдет с перерывом
Популярное
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.