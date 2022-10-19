Ранивший ножом сына житель Ленобласти: «Не понимаю, что я сделал»

© Фото: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

Житель города Курдово Ленинградской области, который в нетрезвом состоянии ранил ножом в шею своего 9-летнего сына, признался сотрудникам полиции, что не понимает, что он натворил. Видео задержания злоумышленника опубликовала пресс-служба областного МВД.

«Просто не понимаю, что я сейчас сделал», - сказал он, отвечая на вопрос правоохранителей, в чем же виноват ребенок.

В Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области сообщили, что в отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Сообщается, что мальчика в тяжелом состоянии с ножевым ранением госпитализировали в больницу, ему потребовалась экстренная операция во Всеволожской больнице.

Напомним, в Ленобласти задержали пьяного мужчину, угрожавшего убить своего 9-летнего сына. Сотрудники полиции выяснили, что отец семейства уже два месяца живет в квартире один. У пары возник конфликт, вследствие чего жене с двумя детьми пришлось переехать жить к матери в этом же городе. Сегодня утром пьяный мужчина подкараулил сына, когда тот шел в школу, увел его к себе в квартиру и стал названивать с угрозами супруге.