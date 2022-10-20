Сын Трампа посмеялся над «зарабатывающим из дома» Зеленским

Родственник бывшего американского президента напомнил о постоянных обращениях украинского главы к Западу с просьбой выделить кредит на закупку вооружения.

© Фото: Volodymyr Zelensky, GlobalLookPress

Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа, Дональд Джон Трамп - младший, высмеял главу Украины Владимира Зеленского за умение выпрашивать деньги.

Родственник экс-лидера Штатов опубликовал в соцсетях снимок улыбающегося Зеленского в футболке цвета хаки. Фотографию сын Трампа сопроводил шуточным комментарием.

«За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!», - говорится в подписи к кадру.

Таким образом, Трамп-младший указал на постоянные обращения Владимира Зеленского к западным странам и организациям с просьбой выделить кредит на закупку вооружения.

На днях президент США Джо Байден распорядился об отправке пакета военной помощи Киеву на сумму 725 миллионов долларов. Как отмечалось, в состав помощи могут войти бронеавтомобили и боеприпасы.

При этом ранее Байден предупредил Зеленского, что тот может не дождаться помощи от США, если продолжит жаловаться. Это заявление стало ответом на неоднократные требования украинского лидера отправлять больше военной помощи Украине.