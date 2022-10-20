Global Times: европейцы начали осознавать, что стали жертвами США

© Фото: Alex Edelman, CNP, AdMedia, GlobalLookPress

Жители Европы начали осознавать, что стали жертвами глобальной стратегии США. И в условиях, когда ситуация на Украине поставила Европу на распутье, ЕС может или продолжить следовать за Штатами, или вести скоординированное развитие, чтобы помешать Вашингтону извлечь выгоду из потерь Евросоюза. Так читают журналисты издания Global Times.

Эксперты пишут, что по мере того, как Европа приближается к суровой зиме с ростом цен на энергоносители, высокой инфляцией, некоторые страны ЕС изъявляют желание ввести ценовой порог на весь газ, все еще поступающий из России.

При этом Германия и Нидерланды скептически относятся к ценовым ограничениям. Страны опасаются, что это может повысить спрос или затруднить европейским странам обеспечение поставок газа.

Журналисты пишут, что в условиях энергетического противостояния с Россией Евросоюз надеялся, что США могут стать его «спасителем». На деле оказалось, что сжиженный природный газ из США стоит гораздо дороже, чем российский трубопроводный газ.

«Учитывая стремительный рост цен на энергоносители в Европе… суровая зима может поставить некоторые автомобильные отрасли под угрозу», - говорится в статье.

В таком случае, чтобы снизить затраты на энергию, некоторые европейские автопроизводители выводят производственные линии за пределы региона. Одним из основных направлений являются США. Как пишет издание, на днях ряд крупных производителей, таких как Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, объявили о планах инвестировать больше в США.

«Некоторые европейцы, похоже, осознают, что они явно стали жертвами глобальной стратегии США. Европа связана с США в вопросах безопасности и следует за США. Вашингтон выигрывает от этой ситуации», - также отметили эксперты.

Журналисты считают, что «российско-украинский конфликт фактически поставил Европу на распутье».

Ранее глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что разобщенная политика стран ЕС в решении газового вопроса не способствует снижению цен на энергоносители.

Вебер раскритиковал национальный эгоизм и предложил Европе сформировать единое сообщество, а не «стучаться в дверь Катара или ОАЭ», так как это только повышает спрос на газ.