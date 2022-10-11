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Глава ведущей партии в Европарламенте предложил решение газового вопроса в Европе

Анастасия Бобылева
04:07 11.10.2022
Чтобы решить проблему, нужно сформировать торговое сообщество, уверен Манфред Вебер.
Глава ведущей партии в Европарламенте предложил решение газового вопроса в Европе
© Фото: Frank Rumpenhorst dpa Globallookpress
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Разобщенная политика стран ЕС в решении газового вопроса не способствует снижению цен на энергоносители. В этом уверен глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер, он поделился своим мнением с немецкой газетой Waz.

Вебер раскритиковал национальный эгоизм и предложил Европе сформировать единое сообщество, а не «стучаться в дверь Катара или ОАЭ», так как это только повышает спрос на газ. Следовательно, повышается и цена.

Также он посоветовал заключать долгосрочные контракты с другими странами, чтобы снизить цены. А когда цены снизятся, нужно будет следить за тем, чтобы это не привело к увеличению потребления.

«Нужно сделать больше, чтобы сэкономить», - заявил Вебер.

Анализ ошибок в газовой политике и поиск альтернатив - актуальный и острый вопрос для Европы. Многие жители стран ЕС недовольны нынешним положением дел и ценами на энергоносители. Все больше европейцев выходит на улицу с протестами.

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