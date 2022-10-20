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Большую часть сотрудников посольства Казахстана на Украине перевели в Варшаву

Максим Крюков
08:20 20.10.2022
Глава МИД Казахстана пояснил, что сейчас не стоит вопрос о полной эвакуации дипмиссии страны.
Большую часть сотрудников посольства Казахстана на Украине перевели в Варшаву
© Фото: Kholodovsky, Wikimedia
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В настоящий момент большая часть сотрудников посольства Казахстана на Украине была переведена в Варшаву. Об этом сообщил глава казахского МИД Мухтар Тлеуберди.

«Сейчас стоит вопрос о передислокации сотрудников. Большая часть дипломатов сейчас передислоцирована в Варшаву, и из Варшавы посольство ведет свою деятельность», - передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что сейчас не стоит вопрос о полной эвакуации дипмиссии Казахстана.

«В Киеве остается консул, который на ежедневной основе принимает наших граждан, находящихся на Украине. У них много вопросов, также они обращаются за оказанием помощи. Поэтому говорить о полной эвакуации и каком-то временном закрытии посольства нет причин», - сказал Тлеуберди.

Как отметил глава казахского внешнеполитического ведомства, по данным консула, на территории Украины могут находиться порядка двухсот граждан Казахстана.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский снял с должности посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, который ранее попал в скандал, публично призывая «убивать русских». В августе Петра Врублевского вызвали в МИД Казахстана, где ему был выражен протест в связи с высказываниями о русских.

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